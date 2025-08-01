Ormana girişin yasak olduğu iller: Hangi illerde ormana girişler yasak?
Yaz aylarında orman yangınlarının önüne geçebilmek adına bir dizi önlem düzenleniyor. Bunlardan birisi ormana girişlerin yasaklanması. Ülkemizin bazı illerinde ormanlara girişler yasaklanmıştır. Peki hangi illerde ormana girişler yasak?
Birçok ilde orman yangınları devam ederken, ormanlara giriş yasak mı sorusu, valiliklerce alınan kararlar neticesinde cevap buldu. Özellikle ülkenin batı ve güney kesimlerinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının önüne geçmek isteyen yetkililer, ormanlık alanlarda mangal yapma, ateş yakma gibi faaliyetleri yasaklandığını duyurmuştu. Bununla birlikte son dönemde ise ormanlara giriş yasağı alındığına dair kararlar yayımlanmaya başlandı. Peki, hangi illerde ormana giriş yasaklandı?
2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül
2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül