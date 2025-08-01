Ormana girişin yasak olduğu iller: Hangi illerde ormana girişler yasak?

Birçok ilde orman yangınları devam ederken, ormanlara giriş yasak mı sorusu, valiliklerce alınan kararlar neticesinde cevap buldu. Özellikle ülkenin batı ve güney kesimlerinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının önüne geçmek isteyen yetkililer, ormanlık alanlarda mangal yapma, ateş yakma gibi faaliyetleri yasaklandığını duyurmuştu. Bununla birlikte son dönemde ise ormanlara giriş yasağı alındığına dair kararlar yayımlanmaya başlandı. Peki, hangi illerde ormana giriş yasaklandı?