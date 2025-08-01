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        Haberler Bilgi Yaşam Ormana girişin yasak olduğu iller: Hangi illerde ormana girişler yasak?

        Ormana girişin yasak olduğu iller: Hangi illerde ormana girişler yasak?

        Yaz aylarında orman yangınlarının önüne geçebilmek adına bir dizi önlem düzenleniyor. Bunlardan birisi ormana girişlerin yasaklanması. Ülkemizin bazı illerinde ormanlara girişler yasaklanmıştır. Peki hangi illerde ormana girişler yasak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 16:50 Güncelleme: 01.08.2025 - 16:50
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        1

        Birçok ilde orman yangınları devam ederken, ormanlara giriş yasak mı sorusu, valiliklerce alınan kararlar neticesinde cevap buldu. Özellikle ülkenin batı ve güney kesimlerinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının önüne geçmek isteyen yetkililer, ormanlık alanlarda mangal yapma, ateş yakma gibi faaliyetleri yasaklandığını duyurmuştu. Bununla birlikte son dönemde ise ormanlara giriş yasağı alındığına dair kararlar yayımlanmaya başlandı. Peki, hangi illerde ormana giriş yasaklandı?

        2

        2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

        Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

        Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

        Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

        Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

        Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

        İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

        Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        3

        2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

        Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

        Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

        Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

        4

        2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

        Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

        Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

        İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

        Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

        Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

        Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        5

        2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

        Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

        Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

        Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

        Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        6

        2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

        Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

        Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

        Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

        Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

        Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

        Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        7

        2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

        Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        8

        2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

        Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

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