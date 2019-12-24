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Ormanda define ararken suçüstü yakalandılar

Balıkesir'de ormanlık alanda define arayan 3 kişi jandarma operasyonunda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

define avcıları
HABERTURK.COM

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3 kişi ormanlık alanda define ararken yakalandı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Sakız Mahallesi ormanlık bölgede izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç., H.T. ve A.Ç. kazma, iki kürek ve çapa ile kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlılarla birlikte dedektör de ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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