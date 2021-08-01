Ormanlara girmek yasaklandı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleşen büyük orman yangınları nedeniyle valilikler tarafından tedbirler alınmaya başladı. İstanbul Valiliği de İstanbul'da ormanlara girişlerin yasak olduğunu duyurdu. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması...

ORMANLARA GİRMEK YASAKLANDI MI?



İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.” denildi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2021

Buna göre İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola vermek, çevresinde mola yapmak yasaklandı. Sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alınan bu karar sonrası İstanbulluların ormana girişleri yasaklandı. Yetkililerde gerçekleştirilecek denetimlerle birlikte ormanlık alanlarda bulunanlar buradan çıkmaları yönünde uyarılacak. Kısıtlama 30 Temmuz’dan 31 Ağustos 2021’e kadar geçerli olacak.

ORMAN GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

BURSA: Bursa’da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak



GAZİANTEP: Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

ANAKKALE'DE BİR AYLIK YASAK

Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği’nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi.

Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.

KIRKLARELİ: Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.

HATAY: Hatay Valiliğince, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.

NİĞDE'DE 15 EYLÜL'E KADAR YASAKLANDI

Niğde Valiliği de diğer iller gibi çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

UŞAK: Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

YASAKLANAN DİĞER İLLER

Balıkesir, İzmir, Aydın, Gümüşhane ve Edirne ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamda da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Edirne ve Tekirdağ Valilikleri de ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Karabük'te ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Samsun'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara vatandaşların girişinin yasaklandığı bildirildi.

Kilis'te 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.