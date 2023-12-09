Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan keyfiye yeniden hayat buluyor

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"Türkiye'nin gerçekten medarıiftiharı diyebileceğimiz bu kurumun Türkiye'deki unutulmaya yüz tutmuş eserleriyle ilgili güzel çalışmaları görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de keyfiye. Yaklaşık 35 renkte bir çalışmayla karşı karşıyayız. Bu anlamda buradaki çalışanlara, katkı sunanlara ve yöneticilere yürekten teşekkür. ediyorum."