Orta Asya'nın en büyüklerinden: Charyn Kanyonu

Kanyonun tortul kayaçları, mevsimden mevsime, güneşin doğumundan batımına hiç durmadan değişen renkleri ve şekilleriyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine macera etkinlikleri de sunulan bölgede turistler, Charyn Nehri'nde yürüyüşe veya helikopter turuna çıkabiliyor, dağcılık ya da rafting yapabiliyor. Burada yürüyüş ve gece gezileri de düzenlenerek, konukların günün farklı saatlerinde kanyonun güzelliğinin keyfini çıkarmasına olanak sağlanıyor.

Charyn Kanyonu, zorlu koşullarına uyum sağlamış 62 tür memeli, 25 tür sürüngen ve 103 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede ayrıca 1500 çeşit bitki yetişiyor.

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