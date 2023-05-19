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Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

Çekya'nın en büyük ve kalabalık şehri olan Prag, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle Orta Çağ'a götürüyor

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  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Çekya'nın 'Yüz kuleli şehir' olarak bilinen başkenti Prag, Orta Çağ esintileri taşıyan mimarisi, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle tatilini tarihle iç içe geçirmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor.

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Tekne turlarının yapıldığı Vltava Nehri üzerine kurulu Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın en büyük ve kalabalık şehri olmasının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'nı çok az hasarla atlatan tarihi yapıları sayesinde turizm merkezi olarak da öne çıkıyor.

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Şehrin kalbini, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eski Kent Meydanı oluşturuyor.

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Meydanda en çok ilgiyi ise eski belediye binasının güney duvarına 1410'da kurulan Astronomik Saat Kulesi çekiyor.

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Saat kulesinin tepesine belirli ücret karşılığında çıkanlar, Eski Kent Meydanı'nı ve etrafındaki Tyn Kilisesi gibi yapıları kuş bakışı görme şansı buluyor.

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Kente gelenler, Vltava Nehri üzerindeki köprülerden en ünlüsü ve eskisi Charles Köprüsü'nün (Karl Köprüsü) yolunu tutuyor.

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Kral IV. Charles'in himayesinde yapımı 1402'de tamamlanan köprü, eski kent ile şehrin en ünlü noktalarından Prag Kalesi yerleşkesinin olduğu Mala Strana bölgesini birbirine bağlıyor.
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Her iki ucunda Gotik kuleler, bünyesinde de 30 aziz heykeli barındıran Charles Köprüsü, ressamlar, performans sanatçıları ve hediyelik eşya satıcılarını ağırlıyor.
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    Kentin simgelerinden Prag Kalesi'nin yerleşkesi, dünyanın en büyük antik kale kompleksi olarak biliniyor. Yerleşke, bünyesinde Eski Kraliyet Sarayını da barındırıyor.

     

     

     
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

    İşte Prag'dan görüntüler...
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
  • Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag

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