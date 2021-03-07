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Orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı saati nedir? Orta riskli iller hangileri?

Orta riskli iller sokağa çıkma yasağı saatini merak ediyor. Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısına göre düzenlenen risk haritasında orta riskli iller koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamaları gevşetildi. Peki, orta riskli illerin sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

Orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı saati nedir? Orta riskli iller hangileri?

Orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı saati nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısına göre riskli iller haritasında sarı renkte gösterilen orta riskli iller koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması gevşetildi. İşte detaylar...

ORTA RİSKLİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATİ NEDİR?

Kontollü Normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerin hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar olan hafta içi akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor.

Risk grubuna göre renklendirilen iller iki haftada bir güncellenecek ve renklerine göre yeniden kısıtlamalar şekillendirilecek.

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84

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