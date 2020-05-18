Orta ve Doğu Karadeniz yeni haftaya kısmen hareketli başladı - TRABZON

AA

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı ile şehrin en işlek mekanlarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde kısmen sakinlik hakim.Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise haftanın ilk iş günü olması nedeniyle hareketlilik gözlendi. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarının gelmesini bekliyor.Sokağa çıkanların maske taktığı görülürken, polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Alanı ile diğer cadde ve sokaklarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.