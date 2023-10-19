Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ortak sınav örnek sorular: MEB ile 2023 ortak sınav senaryoları ve konu dağılımı

        Ortak sınav örnek sorular: MEB ile 2023 ortak sınav senaryoları ve konu dağılımı

        Ortak sınav örnek sorular ve konu dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Bu sene ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. İşte, 6,7,8,9,10,11,12. sınıf ortak sınav örnek soruları, senaryoları ve konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu sene ilk kez ortak sınav uygulamasını hayata geçirdi. 26 Aralık'ta yapılacak ilk ortak sınav öncesi MEB örnek sınav soru kitapçığı ve konu dağılımlarını paylaştı. İşte, konuya dair detaylar...

        2

        MEB ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARINI YAYIMLADI

        Millî Eğitim Bakanlığınca, ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.

        ORTAK SINAV ÖRNEK KONU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

        4

        ORTAK SINAVLAR KAÇINCI SINIFLARA UYGULANACAK?

        2023–2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ile 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak.

        5

        KATILAMAYAN ÖĞRENCİLERE MAZERET SINAVI YAPILACAK

        Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

        Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!