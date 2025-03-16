MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav tarihleri ve konuları
Ortak sınav tarihleri 2. dönem için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, 2. dönem 1. ortak sınavlar, Mart ayında yapılacak. 1. dönemde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, 2. dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilecek. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak. Peki 2024-2025 MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? İşte 2. dönem MEB ortak sınav tarihleri ve 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konu soru dağılım tabloları...
MEB 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. dönemde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavların 2. dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirileceğini açıkladı. Öte yandan 2. dönem 1. yazılı sınavları konu soru dağılım tabloları yayımlandı. Takvime göre, 6. 7 ve 9. sınıflar için uygulanacak ortak sınavlar Mart ayında başlayacak. Peki, MEB 2. dönem 1. ortak sınavları ne zaman, hangi konular çıkacak? İşte 2. dönem ortak sınav tarihleri takvimi ile 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konu soru dağılım tabloları…
MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara (ülke geneli ortak) ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer aldı.
Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuza göre, 2. dönem 1. yazılı sınavları 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak.
İşte MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri takvimi:
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.
AÇIK UÇLU 7 SORU SORULACAK
Bakanlık tarafından 9 Eylül 2023'te yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim kademelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirildi.
Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilecek.
Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.
ORTAK YAZILI SINAVLARI KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI
Öğrencilerin sınavlara bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sınav kapsam geçerliğini artırmak amacıyla hangi konu ve kazanımdan, içerik çerçevesi ve öğrenme çıktısından kaç soru yöneltileceğini gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.
6. sınıf Türkçe dersi (Yıldırım Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
7. sınıf Türkçe dersi (MEB ve Özgün Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
7. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
ORTAK YAZILI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) 6. sınıf Türkçe ile matematik, 7. sınıf Türkçe ile matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda yapılacaktır (Bu sınavların değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılabilir.).
b) Ortak yazılı sınavlara katılacak öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) Ortak yazılı sınav sorularının puanları;
6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,
6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan, 2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,
7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan, 1 soru 20 puan,
9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan, değerindedir.
ç) Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin 2. dönem 1. yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.
d) Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bu derslerin yazılı sınav aşaması ülke genelinde ortak yapılacak, uygulamalı sınav aşaması ise ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacaktır. Bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak ve e-Okul sistemine ayrı ayrı girilecektir.
e) Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak olup iptal edilen sorunun puan değeri, öğrenci puanına eklenecektir.
f) Geçerli özürleri olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G”; kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılacak ve bu haneler de ortalamaya dâhil edilecektir.
g) Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecektir.