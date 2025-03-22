ç) Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin 2. dönem 1. yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.

d) Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bu derslerin yazılı sınav aşaması ülke genelinde ortak yapılacak, uygulamalı sınav aşaması ise ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacaktır. Bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak ve e-Okul sistemine ayrı ayrı girilecektir.

e) Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak olup iptal edilen sorunun puan değeri, öğrenci puanına eklenecektir.

f) Geçerli özürleri olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G”; kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılacak ve bu haneler de ortalamaya dâhil edilecektir.

g) Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecektir.