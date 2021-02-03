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Pandemi süreci, toplumsal ve bireysel olarak kadınların yaşadıkları sorunların çeşitlenmesine ve yoğunlaşmasına yol açtı. Bu sürecin etkisi ve sorunların farklılaşmasıyla, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ilk defa 8 Mart 2020 tarihinde İstanbul'da düzenlediği SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliğini, Kadından Kadına SES ismiyle sanal bir buluşmaya dönüştürüyor.



Yapılan açıklamaya göre, Kadından Kadına SES; her yaş ve deneyimden kadını, ortak konularda eşleştirerek, birbirlerine destek olmak üzere bu konular hakkında konuşmalarını, tecrübelerini paylaşmalarını ve böylece kadınlar arası diyaloğu ve dayanışmayı hedefliyor.

Yaşanmışlıkları, hedefleri, beklentileri ve umutları başka bir kadınla karşılıklı paylaşarak kadın dayanışmasında yer almak isteyen herkesi çevrimiçi etkinliğe beklediklerini söyleyen SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, "Kendi çevrelerine sıkışan ve giderek daha çok içe kapalı yaşayan kadınların ses vermesi ve sorunlarını baş başa paylaşması kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirecektir. Biliyoruz ki kadınların konuşacakları ortak çok şey var. Başvuru formunu, paylaşım yapmak isteyen kadınları ortak konularda eşleştirmek üzere tasarlamaya çalıştık. Kadından Kadına SES olmak isteyen herkesi bu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz” dedi.