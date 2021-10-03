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Ortaokul ve liselerde karantina süresi kısaldı! Karantina süresi kaç gün?

Ortaokul ve liselerde temaslı öğrenci karantina süresi kısaldı. Öte yandan pozitif öğrencilerin karantina süresi ise aynı şekilde devam ediyor. Peki, ortaokul ve liselerde karantina süresi kaç gün? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Ortaokul ve liselerde karantina süresi kısaldı! Karantina süresi kaç gün?

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.

Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

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