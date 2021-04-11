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Oruç ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? Oruca hangi gün kalkılıyor?

Milyonlarca mümin bu sene de Ramazan ayını koronavirüs gölgesinde geçirecek. İlk oruç gününe sayılı saatler kala hazırlıklarını sürdürenler merak ediyor: Oruç ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? Oruca hangi gün kalkılıyor? İşte Ramazanın ilk günü hakkında detaylar...

Oruç ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? Oruca hangi gün kalkılıyor?

İlk oruç ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? Milyonlarca vatandaşların araştırdığı Ramazan ayı hakkında detayları haberimizde derledik.

SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Vatandaşlar 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

ORUÇ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur’ân-ı Kerîm’de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ṣvm” md.; Wensinck, el-Muʿcem, “ṣvm” md.). Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer‘an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Serahsî’nin “belirli kimselerin belirli zamanda belirli fiillerden belirli bir amaçla uzak durması” şeklindeki tanımı bu ibadetin kimler açısından sahih sayıldığını belirtmeyi hedeflemektedir (el-Mebsûṭ, III, 54). Süresi içinde kişinin kendini oruç yasaklarına karşı tutmasına imsâk denir, bu kelime “oruca başlama, orucun başlangıç anı” mânasında da kullanılır. Vakti gelince orucu usulüne göre açmaya, yani orucu sonlandırmaya iftâr adı verilir.

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