Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi?

        Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi?

        Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi, 7 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Steve Ditko, Stan Lee, Chris McKenna , Erik Sommers'in kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", macera ve bilim kurgu meraklılarını ekranlara çekmeyi amaçlıyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 18:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        2

        ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU NEDİR?

        Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.

        3

        ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?

        Tom Holland: Spider Man

        Zendaya: MJ

        Benedict Cumberbatch: Doctor Strange

        Jacob Batalon: Ned Leeds

        Jon Favreau: Hogan

        Jamie Foxx: Electro

        Willem Dafoe: Green Goblin

        Alfred Molina: Otto Octavius

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı