Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi, 7 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Steve Ditko, Stan Lee, Chris McKenna , Erik Sommers'in kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", macera ve bilim kurgu meraklılarını ekranlara çekmeyi amaçlıyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları...
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi? İşte detaylar...
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU NEDİR?
Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.
ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?
Tom Holland: Spider Man
Zendaya: MJ
Benedict Cumberbatch: Doctor Strange
Jacob Batalon: Ned Leeds
Jon Favreau: Hogan
Jamie Foxx: Electro
Willem Dafoe: Green Goblin
Alfred Molina: Otto Octavius