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Örümcek Adam yeni evinde

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak yaratılan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man),16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı

Örümcek Adam

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi.

1962 yılında Marvel Comics tarafından bir çizgi karakter olarak yaratılan; ilerleyen zamanlarda ise Örümcek Adam (2002) Örümcek Adam 2 (2004) Örümcek Adam 3 (2007) İnanılmaz Örümcek Adam (2012) İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014) ve Örümcek Adam-Eve Dönüş (2017) olmak üzere altı sinema filmi ile beyazperde de kendini gösteren dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından Örümcek Adam (Spider-Man),artık Madame Tussauds İstanbul’da…

Madame Tussauds İstanbul için Viyana’daki merkezden özel olarak getirilen Spider-Man, 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen lansmanla İstanbul’daki merkezin daimi figürleri arasındaki yerini aldı.

Madame Tussauds İstanbul, Spider-Man lansmanına özel bir de gösteri hazırladı. 12:00-14:00 saatleri arasında İstiklal Caddesi’nden geçenler, Rekreasyon uzmanı Musa Çinkılıç ve iple erişim sporcularının Spider-Man kostümleriyle Grand Pera Cercle d’Orient’in çatısından sarkarak, iplere bağlı olarak gerçekleştirecekleri heyecan dolu gösteriyi de izleme fırsatı yakaladı.

Tüm dünyada giderek popülerleşen dikey (vertical) dans ve iple erişimi uygulamalarının harmanlanacağı akrobasi şovu, izleyicilere keyifli bir deneyim yaşattı. Madame Tussauds ziyaretçileri, 16 Mayıs’tan itibaren Spider-Man’i de İstanbul’daki merkezde görme ayrıcalığına sahip olacaklar.

ÖRÜMCEK ADAM (SPIDER-MAN) KİMDİR? 

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak yaratılan Spider-Man, kısa sürede tüm dünyanın beğenisini kazanan kurgusal bir süper kahramandır. 2002 yılında aynı isimle beyaz perdeye de uyarlanmış ve bu başarı devam filmlerini de beraberinde getirmiştir. Zeki, başarılı ama asosyal bir lise öğrencisi olan Peter Parker, bilim insanı olan anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiştir; bu nedenle amcası Ben ve yengesi May ile New York’ta yaşamaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılınca kendisini bir süper kahramana dönüştüren özelliklerini de kazanmaya başlar. Özel güçlerinin arasında ağ atıcıları ve örümcek hisleri yer alır. Güçlerini ilk fark ettiğinde kendisinin yaptığı kırmızı ve mavi renklerdeki özel kostümü ve üç mekanik kola sahip Iron Spider kostümü de dâhil olmak üzere Örümcek Adam’ın birçok kostümü vardır. Bir örümceğin tüm yeteneklerine ve görünümüne sahip olan kahramanımız, bu gücünü kötülüklerle savaşmak ve iyilere yardımcı olmak için kullanmaya başlar.

 

 

 

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