Oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti
'Kurtlar Vadisi'ndeki "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" rolüyle tanınan Şıvga Gerez, hayatını kaybetti. Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu
Bir döneme damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.
Şıvga Gerez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.
Şıvga Gerez, bir dönem oryantallik de yapmıştı. Gerez ayrıca, 2001 yapımı 'Dansöz' filminde de rol almıştı.
Şıvga Gerez, son röportajını Habertürk'ten Aytekin Teker'e vermişti.