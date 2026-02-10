Canlı
        Oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti: 'Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle tanınıyordu

        Oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti

        'Kurtlar Vadisi'ndeki "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" rolüyle tanınan Şıvga Gerez, hayatını kaybetti. Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 11:56 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:00
        Şıvga Gerez hayatını kaybetti
        Bir döneme damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

        Şıvga Gerez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.

        Şıvga Gerez, bir dönem oryantallik de yapmıştı. Gerez ayrıca, 2001 yapımı 'Dansöz' filminde de rol almıştı.

        Şıvga Gerez, son röportajını Habertürk'ten Aytekin Teker'e vermişti.

        'İbrahim Tatlıses ile kötü ayrılmadık'
        'İbrahim Tatlıses ile kötü ayrılmadık' Haberi Görüntüle
