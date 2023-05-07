Şıvga Gerez'i aslında ilk olarak oryantal olarak tanıdık. İbo Show'da izleyici karşısına çıktı. Gerez, "Dansa başlamama neden olan kişi oyuncu Nilüfer Aydan'dır. O dönemde kendisi de dansla ilgiliydi. Onun önerisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan resmi yerlerde dans etmeye başladım. Kısa bir süre sonra da İbrahim Tatlıses ile tanıştım ve dört sene birlikte çalıştık. Benden sonra da Asena Hanım geldi" dedi.