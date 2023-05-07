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'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Sahneleri yaşadık

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolüyle hafızalarda yer edinen Şıvga Gerez ile buluştuk. Kariyerine oryantal olarak başlayan sonrasında oyunculuğa geçiş yapan Gerez, değişen hayatını anlattı

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  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Osman Sınav ile Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Kurtlar Vadisi'nde rol alan  Şıvga Gerez ile röportaj yaptık.

     
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Şıvga Gerez; Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Haldun Boysan, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Zafer Ergin ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizide 'Cerrahpaşalıların Ablası' karakterine hayat verdi. 
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Şıvga Gerez; final bölümünde Sharon Stone ile Andy Garcia'nın da rol aldığı 'Kurtlar Vadisi'nde iz bırakan oyunculardan biri oldu. 

     
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle geniş kitlelerce tanınan Şıvga Gerez, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Şıvga Gerez'i aslında ilk olarak oryantal olarak tanıdık. İbo Show'da izleyici karşısına çıktı. Gerez, "Dansa başlamama neden olan kişi oyuncu Nilüfer Aydan'dır. O dönemde kendisi de dansla ilgiliydi. Onun önerisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan resmi yerlerde dans etmeye başladım. Kısa bir süre sonra da İbrahim Tatlıses ile tanıştım ve dört sene birlikte çalıştık. Benden sonra da Asena Hanım geldi" dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    "İBRAHİM BEY İLE KÖTÜ AYRILMADIK"

    O dönemlerde İbrahim Tatlıses ile programda bir gerilim yaşayan Şıvga Gerez, İbo Show'dan ayrılık nedeni ile ilgili sorular karşısında ise, "Üzerinden yıllar geçti. İbrahim Bey ile kötü ayrılmadık. Hatta kendisi annemin cenazesine bile geldi. Bir kalp kırıklığı oldu ama İbrahim Bey ile ilgili değil" ifadelerini kullandı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    "SİBEL CAN'A DA KIZGIN DEĞİLİM"

    Şıvga Gerez, bir dönem kendisi gibi oryantallik yapan Sibel Can hakkında 'Ekmeğimle oynadı' açıklamasını yapmıştı. 
    53 yaşındaki Gerez, o konuyla ilgili olarak "Hepimiz kaç yaşında insanlar olduk artık. Geçti, gitti... Herkes kendi doğrusuyla bu dünyada devam ediyor. Kimseye kızgınlığım kalmadı" açıklamasında bulundu. 
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    "NAMUSUMLA SINANDIM"

    Şıvga Gerez, "Sektörde çok zorluk gördüm. Maalesef kadının kadında düşmanlığını yaşadım. İşimi engelleyenler oldu. Havalimanında uçağa binecekken işimi iptal ettirenler oldu. Namusumla da sınandığım dönemler oldu ama hiç kimseyi arkama almadım. Emanet ata da hiç binmedim çok şükür. Rızkı veren Allah" şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    ANNESİ DE OYUNCUYMUŞ

    Oyunculuğa geçiş sürecinden bahseden Şıvga Gerez, "Oyunculuk aileden geldi aslında. Annem eski bir sinema sanatçısı olan Üftade Kimi. Annemin sayesinde önemli kişilikler ve oyuncuları tanıma fırsatım oldu. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hüseyin Peyda'nın rol aldığı 'Mezarımı Taştan Oyun' filmiyle oyunculuk hayatına başlamış. Onun üzerimde etkisi oldu. 2001'de 'Dansöz' filmiyle oyunculuğa başladım. Ardından pek çok dizide rol aldım. Ağabeyimin dostu Osman Sınav ile tanışmamla 'Kurtlar Vadisi'ne dahil oldum" dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    "ÜVEY AĞABEYİM ESKİ BİR KABADAYIYDI"

    Şıvga Gerez sözlerini şöyle sürdürdü: Canlandırdığım karakterin adı yoktu, 'Cerrahpaşalıların Ablası' olarak tanındım. Sert ve inatçı bir kadın rolündeydim. Sanıyorum, annemin oyuncu olmasından kaynaklı olarak oyunculukta hiç zorlanmadım. 
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Osman Sınav ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu da vurgulayan Şıvga Gerez, "Osman Sınav karşısındakine baktığı an onu çözümleyebilen bir kişi. Kimin hangi rolü taşıyıp, taşıyamacağını çok iyi bilir. Zaten diziye de bakınca da bunu çok iyi anlıyorsunuz. Dizide gördüğünüz hemen hemen her oyuncu, karakterleriyle bütünleşti" diye konuştu.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Şıvga Gerez, oyuncu kadrosu ve kamera arkasındaki ekibi görünce o dönemlerde uzun süre bu dizinin akıllarda yer edineceğini söylediğini de ifade etti.

    Sokakta hâlâ bu karakterle tanındığını belirten oyuncu, "Açıkçası rolün hakkını verebilmek için o sahneleri yaşıyorduk. Bu da izleyici de büyük etki bıraktı ve hâlâ akıllardaki yerini koruyor" dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Dizide 'Laz Ziya' karakterine hayat veren merhum oyuncu İstemi Betil'i de anan Şıvga Gerez, "Kendisi hocamız gibiydi. Bize sette hep yardımcı olurdu. Ondan ne kapabildiysem oyunuma vermeye çalıştım. Kendisiyle tanışmak benim için en büyük kazançtı" ifadelerini kullandı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    Şıvga Gerez, oyunculuğa devam edip etmeme hakkında ise "Ekranlara dönmek istiyorum. Teklifler geldi ama çok içime sinen ve şartları uyan bir proje olmadı" dedi. 
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    İSMİNİN ANLAMI

    İsminin anlamı hakkında soruyu da yanıtlayan Şıvga Gerez, "Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirinden geliyor adım. Annem şiirinden almış da bu adı vermiş. İnce, narin kırılgan, filiz anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez: Rolün hakkını vermek için sahneleri yaşadık

    TİCARETE GİRDİ İFLAS ETTİ

    Şimdilerde spiritüel danışmanlık yapan Şıvga Gerez, Beylikdüzü'nde yaşamını sürdürüyor: Hayat, insanlara çok değişik terbiye ve sınavlar getiriyor. Maddi ve manevi ağır dönemler geçirdim. 12 kez ameliyat oldum, ticarete girdim, iflas ettim. Yani hem ruhen, hem de maddi olarak birçok konuda sınavdan geçtim. 36 dalda eğitimler aldım ve insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

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