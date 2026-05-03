        İspanya Osasuna: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        Osasuna: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti. 81'de Robert Lewandowski ve 86. dakikada Ferran Torres'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Barcelona, haftayı 88 puanla tamamladı ve en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14'e çıkardı. Osasuna ise 42 puanda kaldı.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 01:04
        Lider Barcelona, 5 dakikada üç puanı kaptı!

        İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Barcelona, Osasuna ile deplasmanda karşılaştı. Estadio El Sadar'da oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

        Estadio El Sadar'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Robert Lewandowski ve 86. dakikada Ferran Torres kaydetti.

        Osasuna'nın tek golü ise 89. dakikada Raul Garcia'dan geldi.

        MAÇ FAZLASIYLA 14 PUAN FARK

        Bu sonucun ardından Barcelona, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkarırken puanını 88'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. En yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını da 14'e çıkardı. Osasuna ise 42 puanla 10. sırada kaldı.

        GELECEK HAFTA EL CLASİCO VAR

        Barcelona evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Osasuna ise deplasmanda Levante ile kozlarını paylaşacak.

