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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Osayi-Samuel'den sözleşme açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Osayi-Samuel'den sözleşme açıklaması!

        Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Sivasspor maçının ardından sözleşme durumuyla ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:25
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        Osayi-Samuel'den sözleşme açıklaması!
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        Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi Samuel, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren ve ligde kalan maçların önemi değinen Osayi Samuel, "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

        Son olarak geleceği hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu "Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor! Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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