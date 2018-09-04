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OSB Başkanı Bahar: Et sektörü alarm veriyor

Türkiye'nin et ithalatında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı ve aynı zamanda beyaz et üreticisi Ali Bahar, üç markete tanınan ucuz et sübvansiyonun tabana yayılması ve et ithalatının durdurulması gerektiğini söyledi

04.09.2018 - 13:39 | Güncelleme: DHA

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin et ithalatında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olmasının büyük bir tezat olduğunu belirterek, hem kırmızı hem de beyaz et sektörlerinin alarm verdiğini  söyledi. 

Karkas eti Et ve Balık Kurumu'nun ithal ettiğini ve sadece üç market grubunda 30 TL'ye satış yapıldığını dile getiren Ali Bahar, "Bu durum diğer tüm marketlere ve kasaplara karşı haksız rekabet değil mi? Sadece o üç market grubuna ayrıcalık yapılmıyor mu? Euro 5 TL iken perakende fiyatı 30 TL olan ürün, Euro 7.5 TL oldu hala 30 TL'ye satılıyor. Yurtiçindeki bütün firmalarımız hammadde, enerji ve tüm girdi fiyatları artmışken bu onları batırmak demek olmuyor mu? Bu haksız rekabet olmuyor mu? Et ithalatında Avrupa'nın en büyük ithalatçısı haline gelmişiz, bu cari açığa hizmet etmiyor mu? Avrupa ve dünyadaki tüm hastalıklar ülkemize kendi elimizle sokulmuyor mu? Devlet serbest piyasa ekonomisine tek ve son ürüne müdahale edip, haksız rekabet yaratarak iç üreticiyi ve muhadil ürünleri baltalamıyor mu?" diye sordu.

Karkas et ve dana ithalatını durdurmak suretiyle devletin bu haksızlığa, haksız rekabete son vermesini isteyen Bahar, "Eğer açık var ise sadece miktarınca dişi hayvan ithalatı yapılmalıdır. Eğer iyi fiyat uygulaması elzem ise haksızca üç markette değil, bu tabana yayılmalıdır. Buğday, mısır, soya gibi hammaddelere bakılmalı, sübvansiyonlar bu ürünlerde uygulanmak suretiyle sektörlerin tamamına yapılmalıdır. Kırmızı ve beyaz et sektörleri alarm vermektedir. Biz defalarca yaptığımız bu bilgilendirmeyi tekrarlıyoruz ve ivedi çözüm bekliyoruz. Karkas et ve dana eti ithalatının acilen durdurulmasını önemle bildiriyoruz. Bu bize düşen önemli bir görevdir, yetkililerin bununla ilgilenmesini rica etmekte hakkımızdır" diye konuştu.

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