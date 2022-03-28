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Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

94. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden şık ünlüleri misafir etti. Törenin sonrasında ünlüler kendilerini Vanity Fair partisinde buldu. Beverly Hills'deki Wallis Annenberg Merkezi'nde düzenlenen Vanity Fair'in geleneksel partisi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı

HABERTURK.COM
  • 01
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    94. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair Oscar partisine sinema, müzik ve moda dünyasından ünlüler katıldı.

     

    Rosie Perez
  • 02
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Oscar kırmızı halısında yer almayan ünlü model Hailey Bieber, Vanity Fair'in düzenlediği partiye krem tonlarındaki Saint Laurent elbisesi ve Tiffany & Co. takılarıyla katıldı.
  • 03
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Dior'un marka elçilerinden olan Anya Taylor-Joy siyah kıyafetiyle gotik prensesleri andırıyordu.
  • 04
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kim Kardashian, mavi renkteki Balenciaga elbisesini siyah gözlüklerle tamamladı.
  • 05
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kardeşi Kendall Jenner da siyah Balenciaga bir kıyafetle boy gösterdi. 
  • 06
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Turuncu-siyah zıtlığını kullanan ünlü model Emily Ratajkowski ise Armani Privé kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı. 
  • 07
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Chrissy Teigen, Georges Hobeika imzalı elbisesiyle oldukça göz alıcıydı. 
  • 08
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    İşte partiden görüntüler...

    Sydney Sweeney 
  • 09
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Rebel Wilson
  • 10
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Natalie Portman
  • 11
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Melanie Lynskey
  • 12
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Poppy Delevingne
  • 13
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Rashida Jones
  • 14
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Hunter Schafer
  • 15
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Hailey Bieber
  • 16
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Camila Morrone
  • 17
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    John Legend
  • 18
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Adrien Brody
  • 19
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Leslie Odom Jr
  • 20
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kathy Hilton
  • 21
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Joe Jonas ve Sophie Turner
  • 22
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Sarah Paulson
  • 23
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Jessica Alba
  • 24
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Janelle Monáe
  • 25
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Rita Ora
  • 26
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Donald Glover
  • 27
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Jon Hamm ve Anna Osceola
  • 28
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kyra Sedgwick ve Kevin Bacon
  • 29
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Sienna Miller
  • 30
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Joe Manganiello ve Sofía Vergara
  • 31
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Sofía Vergara
  • 32
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Lori Harvey
  • 33
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Michaela Jae Rodriguez
  • 34
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Paris Jackson
  • 35
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Serena Williams
  • 36
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Joan Smalls
  • 37
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Hannah Einbinder
  • 38
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Jwan Yosef ve Ricky Martin
  • 39
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Vanessa Hudgens
  • 40
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Minnie Driver
  • 41
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Isla Fisher
  • 42
    Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kate Hudson

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