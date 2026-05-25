Oscar ödüllü oyuncu Riz Ahmed: Beni üç kez ajanları yapmaya çalıştılar
Pakistan asıllı dünyaca ünlü oyuncu Riz Ahmed, İngiliz istihbarat servislerinin kendisini üç kez muhbir olarak kullanmaya çalıştığını iddia etti
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:24
2022'de "The Long Goodbye" adlı kısa filmle Oscar kazanan Riz Ahmed, İngiliz istihbarat servislerinin kendisini tam üç kez muhbir olarak devşirmeye çalıştığını söyledi.
Oyuncu, 2006 yapımı "The Road to Guantánamo" filminin ardından ekip arkadaşlarıyla Luton Havalimanı'na indiklerinde güvenlik görevlileri tarafından ayrı bir odaya götürüldüğünü anlattı. Ahmed, yetkililerin kendisini sorguya çektiğini ifade etti.
Ünlü oyuncu sorgunun sonunda kendisine dolaylı yoldan iş birliği teklif edildiğini öne sürdü. Ahmed, "Soruları yanıtlama şeklimin hoşlarına gittiğini söylediler ve 'Bizim için etrafa göz kulak olmak ister misin?' diye sordular. Ben de 'hayır' dedim" ifadelerini kullandı.