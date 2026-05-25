        Haberler Dünyadan Oscar ödüllü oyuncu Riz Ahmed: Beni üç kez ajanları yapmaya çalıştılar

        Oscar ödüllü oyuncu Riz Ahmed: Beni üç kez ajanları yapmaya çalıştılar

        Pakistan asıllı dünyaca ünlü oyuncu Riz Ahmed, İngiliz istihbarat servislerinin kendisini üç kez muhbir olarak kullanmaya çalıştığını iddia etti

        2022'de "The Long Goodbye" adlı kısa filmle Oscar kazanan Riz Ahmed, İngiliz istihbarat servislerinin kendisini tam üç kez muhbir olarak devşirmeye çalıştığını söyledi.

        2

        Oyuncu, 2006 yapımı "The Road to Guantánamo" filminin ardından ekip arkadaşlarıyla Luton Havalimanı'na indiklerinde güvenlik görevlileri tarafından ayrı bir odaya götürüldüğünü anlattı. Ahmed, yetkililerin kendisini sorguya çektiğini ifade etti.

        3

        Ünlü oyuncu sorgunun sonunda kendisine dolaylı yoldan iş birliği teklif edildiğini öne sürdü. Ahmed, "Soruları yanıtlama şeklimin hoşlarına gittiğini söylediler ve 'Bizim için etrafa göz kulak olmak ister misin?' diye sordular. Ben de 'hayır' dedim" ifadelerini kullandı.

        4

        "Four Lions" filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Riz Ahmed, 2022 yılında "The Long Goodbye" adlı kısa filmle Oscar kazandı. Ahmed ayrıca 2017 yılında "The Night Of" dizisindeki performansıyla Emmy ödülünün sahibi oldu.

