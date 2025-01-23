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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in maske takmasının sebebi Skriniar - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in maske takmasının sebebi Skriniar

        Napoli ile İnter arasında oynanan maçta Osimhen ile Skriniar kafa kafaya çarpışırken yüzüne 6 plaka, çenesine 18 vida takılan Nijeryalı golcü daha sonra maçlara maske ile çıkmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:04
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        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin yeni stoperi Milan Skriniar, İtalya’dan sonra bu kez Türkiye’de rakip oluyor.

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        2021 yılında Napoli ile İnter arasında oynanan maç sırasında o dönem İtalyan ekibi İnter’de forma giyen savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, bu çarpışma sonucu ciddi bir yüz yaralanması geçirdi.

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        YÜZÜNDEN 3.5 SAATLİK BiR OPERASYON GEÇİRDİ

        Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından Osimhen’in yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirildi. O dönemden sonra Osimhen maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı. Osimhen yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

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        "Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum..."

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