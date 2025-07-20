Osimhen sonrası ayrılık: Morata!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasının ardından İspanyol golcü Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı kesinleşti.
Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile anlaşma sağladı. Bu transferin ardından İspanyol forvet Alvaro Morata'nın takımdan ayrılması da kesinleşti.
KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi kısa süre içinde tamamlanacak.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Tarafların 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade edildi.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmaya çıkan Alvaro Morata, bu süreçte 7 gol atıp 3 asist üretti. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.