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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen sonrası ayrılık: Morata! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen sonrası ayrılık: Morata!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasının ardından İspanyol golcü Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı kesinleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 23:59 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:08
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        Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde sona ulaştı.

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        Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile anlaşma sağladı. Bu transferin ardından İspanyol forvet Alvaro Morata'nın takımdan ayrılması da kesinleşti.

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        KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK

        Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi kısa süre içinde tamamlanacak.

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        3+1 YILLIK SÖZLEŞME

        Tarafların 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade edildi.

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        G.SARAY'DA NE YAPTI?

        Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmaya çıkan Alvaro Morata, bu süreçte 7 gol atıp 3 asist üretti. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

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