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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçı öncesi takımdaki sakatlıklar konusunda son detayları paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:16
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        Osimhen ve Barış Alper açıklaması!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in geri dönüş zamanıyla ilgili konuştu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda...

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        "OSIMHEN'DE 2 HAFTALIK ZAMAN LAZIM"

        Victor Osimhen'de de iki haftalık süre gözüküyor. Ama bazen oyuncunun ağrı eşiğine göre değişiyor. Çok eksildik. Bir an önce oyuncuların dönmesini bekliyoruz.

        "DEPLASMANA EKSİK GİDECEĞİZ"

        Çok önemli bir Avrupa maçına çıkacağız. Eksik gideceğiz ama yeterli oyuncumuz var. 11 oyuncu ile çıkacağız. Geçen haftadan daha fazla olacağız. Bir önceki hafta 10 kişi oynamıştık. Hiçbir oyuncunun sakatlığını, eksikliğini istemeyiz ama bunu da kendi içimizde kapatabilecek güçteyiz.

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