Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

OSMAN AŞKIN BAK: 12 DEV ADAM EFSANESİ UYANIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yarı finale yükseldiler. 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler. İsveç'i elediler, Polonya'yı elediler. Şimdi finale yürüyorlar. Beklentimiz final, madalya. 12 Dev Adam'ın bugün ortaya koyduğu mücadele, enerji, coşku bizleri gururlandırıyor. Onlara başarılar diliyoruz. İnanılmaz tempo ortaya koydular, maçı götürdüler, tamamladılar. Türk basketbolu için önemli günler bugünler. Türk basketbolunun finale yürümesi bizim için çok çok kıymetli. Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere ülkemizde basketbola büyük yatırımlar yapıldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O da hep sporcularımıza desteğini iletiyor. Hidayet Başkan'ı da hocamız Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Onların da çabalarını kutluyoruz. İlk günden itibaren Ergin Hoca madalya için gideceğimizi söylemişti ve bu madalya için yürüyoruz. İnşallah finale çıkıp ülkemizi sevindirecekler ve oradan başarıyla dönecekler. Onlarla gurur duyuyoruz. 12 Dev Adam efsanesi ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.