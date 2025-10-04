Osman Aşkın Bak: Gençlere, spora büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yaptığı törendeki açıklamasında "Belediye başkanımız Ali Bey (Tombaş) ile beraber birçok programda gençlerimizle birlikteydik. Öncelikle Sultanbeyli'de gençlerin sporla ilgili yaptıkları çalışmalar gerçekten göz kamaştırıcı. İnşallah buradan Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkaracağız. Sultanbeyli, 1989'dan beri her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu. Onunla beraber yol yürüdü, o yüzden sizlerle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere, spora büyük yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında UEFA standartlarında statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve atletizm tesisleri inşa ettiklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Sultanbeyli için, içinde 2 bin seyirci kapasiteli salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, onlarca bireysel spor salonu olan kütüphanesi olan büyük bir spor kompleksinin temelini atacağız. Sultanbeyli'ye hayırlı uğurlu olsun. Ali başkan, gençlerle beraber güzel organizasyonlar yapıyor. Bizim işimiz hizmet siyaseti, eser siyaseti. Başkaları gibi yalan dolan değil. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek sevgi demek, AK Parti demek bu ülkenin insanlarına hizmet etmek demek. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza o yıllarda 'muhtar bile olamaz' dediler ama önüne çıkan bütün engelleri bu millet sayesinde teker teker parçalayarak yoluna devam etti. Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya 'dünya 5'ten büyüktür' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dı. Gazze'nin yanında olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gazze'de çocuklar öldürülürken sesimizi yükselteceğiz ve burada dünyaya liderlik yapan da Recep Tayyip Erdoğan'dır."