Son zamanların en çok merak edilen konularından biri de tarihi diziler ve bu dizilerde konu edilen tarihi kişilikler oluyor. Tarihi dizilerin takipçileri dizilerden gördükleri tarihi kişilerin gerçek hayatlarına dair her şeyi araştırıyor. Kuruluş Osman dizisiyle gündeme oturan Osman Gazi'nin ilk eşi kim? İşte Osman Bey'in eşleri ve oğulları

OSMAN BEY'İN İLK EŞİ KİMDİR?

Osman Bey, 1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.

OSMAN GAZİ'NİN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı.

Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

Osman Bey'in Çoban Bey, Melik Bey, Orhan Gazi, Hamid Bey, Bazarlu Bey, Alâeddin Ali Bey, Fatma Melek Hatun olmak üzere 7 çocuğu vardır.