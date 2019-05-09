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Osman Sınav kimdir?

Osman Sınav 1956 yılında Burdur'da doğdu. Osman Sınav Türk yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcıdır. 2012 yılında özel bir törenle, MSGSÜ sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu. İşte ayrıntılar

Osman Sınav

Yaptığı filmlerle adını duyurmayı başaran yönetmen Osman Sınav yaptığı açıklamalarla merak edilen isim oldu. Osman Sınav sosyal medyanında gündeminde. İşte Osman Sınav'ın hayatı

Osman Sınav Hayatı

1956 yılında Burdur’da doğdu.1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitiren Sınav, tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977’de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı bölümüne kaydoldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü’nde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına Man Ajans’ta metin yazarı olarak çalışmaya başlayarak atılan Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kurdu. Yazdığı 500’e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987’de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu.

TV dizileri ve uzun metrajlı filmleri başlatan yönetmen, aynı yıl başrollerini Haluk Kurtoğlu ve Alev Sezer’in paylaştıkları Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera karşısındaydı. Ardından 1989’da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi. 1990’da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993’te Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı.

1994’te Mehmet Aslantuğ’a en iyi oyuncu, kendisine de en iyi yönetmen dallarında Altın Portakal kazandıracak Yalancı’yı çekti.

Melek Apartmanı, Mavi Düşler ve Sıcak Saatler gibi diğer TV dizilerine de imza atan yönetmen, daha önce de birlikte çalıştığı Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç’in başrollerini paylaştıkları Gerilla isimli filmi 1998’de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nu keşfeden yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalioğlu-Sınav ortaklığı 1999’da Deli Yürek isimli diziyle start aldı. 2002’de filmi için kamera arkasına geçen Sınav, Deli yürek: Bumerang Cehennemi’yle hatırı sayılır bir gişe başarısı elde etti.

2002 yılında Mazhar Alanson’un da aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla Ekmek Teknesi’ne imza atan Sınav, Kurtlar Vadisi’nin de 55. Bölüm'e kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptı. Mafya ve derin devlet ekseninde gelişen ilişkiler üzerine kurulu olan dizinin yönetmenliğini bıraktıktan sonra, Kapıları Açmak ve Metin Erksan klasiği Acı Hayat ’ın yeni versiyonu için kamera arkasındaydı.

Osman Sınav son olarak yönetmenliğinin yanı sıra yapımclığını da üstlendiği, Fatih Akın’ın Kısa ve Acısız isimli filminden tanınan Mehmet Kurtuluş ve Dogville, The Batman gibi filmlerde de rol almış Udo Kier’in de aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla, Pars: Kiraz Operasyonu’nu vizyona soktu.

2012 yılında özel bir törenle, MSGSÜ sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu.

Kişisel hayatı

1985 yılında Tangül Sınav ile evlenmiş, bu evlilikten Yusuf Ömer Sınav, Ayşegül Sınav, Mehmet Kenan Sınav adından 3 çocuğu oldu. 2016 yılında eşinden ayrılmıştır.

Eserleri

Yapımcı olarak
N'olur Ayrılalım 2016
Şahane Damat 2016
İnadına Aşk 2015-2016
Hatasız Kul Olmaz 2014
Kızılelma 2014
Aramızdakı Duvar 2011
Kılıç Günü 2010
Sakarya-Fırat 2009
Masumlar 2009
Alayına İsyan 2009
Doludizgin Yıllar 2008
Pars: Narkoterör 2008
Pusat 2007
Acı Hayat 2005
Kapıları Açmak 2005
Kurtlar Vadisi 2003
Ekmek Teknesi 2002
Hayat Bağları 1999
Erenler Mahallesi 1996
Yönetmen olarak (dizi)
Sen Anlat Karadeniz 2018-
İnadına Aşk 2015-2016
Kızılelma 2014
Kılıç Günü 2010
Sakarya-Fırat 2009
Alayına İsyan 2009
Doludizgin Yillar 2008
Pars: Narkoterör 2008
Kurtlar Vadisi 2003
Ekmek Teknesi 2002
Hayat Bağları 1999
Deli Yürek 1998
Süper Baba 1994
Bir Muharrir'in Ölümü 1987
Yönetmen olarak (film)
Aşk Kırmızı 2013
Uzun Hikaye 2012
Pars: Kiraz Operasyonu 2007
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 2001
Gerilla 1995
Yalancı 1993
Kapıları Açmak 1992
Aşka Kimse Yok 1991
Küçük Dünya 1990
Bir Muharririn Ölümü 1987

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