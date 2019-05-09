Osman Sınav kimdir?

Yaptığı filmlerle adını duyurmayı başaran yönetmen Osman Sınav yaptığı açıklamalarla merak edilen isim oldu. Osman Sınav sosyal medyanında gündeminde. İşte Osman Sınav'ın hayatı

Osman Sınav Hayatı

1956 yılında Burdur’da doğdu.1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitiren Sınav, tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977’de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı bölümüne kaydoldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü’nde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına Man Ajans’ta metin yazarı olarak çalışmaya başlayarak atılan Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kurdu. Yazdığı 500’e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987’de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu.

TV dizileri ve uzun metrajlı filmleri başlatan yönetmen, aynı yıl başrollerini Haluk Kurtoğlu ve Alev Sezer’in paylaştıkları Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera karşısındaydı. Ardından 1989’da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi. 1990’da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993’te Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı.

1994’te Mehmet Aslantuğ’a en iyi oyuncu, kendisine de en iyi yönetmen dallarında Altın Portakal kazandıracak Yalancı’yı çekti.

Melek Apartmanı, Mavi Düşler ve Sıcak Saatler gibi diğer TV dizilerine de imza atan yönetmen, daha önce de birlikte çalıştığı Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç’in başrollerini paylaştıkları Gerilla isimli filmi 1998’de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nu keşfeden yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalioğlu-Sınav ortaklığı 1999’da Deli Yürek isimli diziyle start aldı. 2002’de filmi için kamera arkasına geçen Sınav, Deli yürek: Bumerang Cehennemi’yle hatırı sayılır bir gişe başarısı elde etti.

2002 yılında Mazhar Alanson’un da aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla Ekmek Teknesi’ne imza atan Sınav, Kurtlar Vadisi’nin de 55. Bölüm'e kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptı. Mafya ve derin devlet ekseninde gelişen ilişkiler üzerine kurulu olan dizinin yönetmenliğini bıraktıktan sonra, Kapıları Açmak ve Metin Erksan klasiği Acı Hayat ’ın yeni versiyonu için kamera arkasındaydı.

Osman Sınav son olarak yönetmenliğinin yanı sıra yapımclığını da üstlendiği, Fatih Akın’ın Kısa ve Acısız isimli filminden tanınan Mehmet Kurtuluş ve Dogville, The Batman gibi filmlerde de rol almış Udo Kier’in de aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla, Pars: Kiraz Operasyonu’nu vizyona soktu.

2012 yılında özel bir törenle, MSGSÜ sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu.

Kişisel hayatı

1985 yılında Tangül Sınav ile evlenmiş, bu evlilikten Yusuf Ömer Sınav, Ayşegül Sınav, Mehmet Kenan Sınav adından 3 çocuğu oldu. 2016 yılında eşinden ayrılmıştır.

Eserleri

Yapımcı olarak

N'olur Ayrılalım 2016

Şahane Damat 2016

İnadına Aşk 2015-2016

Hatasız Kul Olmaz 2014

Kızılelma 2014

Aramızdakı Duvar 2011

Kılıç Günü 2010

Sakarya-Fırat 2009

Masumlar 2009

Alayına İsyan 2009

Doludizgin Yıllar 2008

Pars: Narkoterör 2008

Pusat 2007

Acı Hayat 2005

Kapıları Açmak 2005

Kurtlar Vadisi 2003

Ekmek Teknesi 2002

Hayat Bağları 1999

Erenler Mahallesi 1996

Yönetmen olarak (dizi)

Sen Anlat Karadeniz 2018-

İnadına Aşk 2015-2016

Kızılelma 2014

Kılıç Günü 2010

Sakarya-Fırat 2009

Alayına İsyan 2009

Doludizgin Yillar 2008

Pars: Narkoterör 2008

Kurtlar Vadisi 2003

Ekmek Teknesi 2002

Hayat Bağları 1999

Deli Yürek 1998

Süper Baba 1994

Bir Muharrir'in Ölümü 1987

Yönetmen olarak (film)

Aşk Kırmızı 2013

Uzun Hikaye 2012

Pars: Kiraz Operasyonu 2007

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 2001

Gerilla 1995

Yalancı 1993

Kapıları Açmak 1992

Aşka Kimse Yok 1991

Küçük Dünya 1990

Bir Muharririn Ölümü 1987