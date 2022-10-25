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Osmaniye'de 3 gün önce başlayan yangına karadan müdahale yapılıyor

3 gün önce Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde başlayan orman yangınına karadan müdahale edildi. 30 teknik elaman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracı ile ekipler köye doğru yaklaşan yangına karadan müdahale etmeye başladı

Osmaniye'de 3 gün önce başlayan yangına karadan müdahale yapılıyor
Orman yangınına karadan müdahale başladı
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İHA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangına ekipler karadan müdahaleye başladı.

Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınının olduğu arazi sarp olmasından dolayı yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilemedi.


Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. 30 teknik elaman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracı ile ekipler köye doğru yaklaşan yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan, havanın karamasıyla havadan müdahalenin ara verildiği yangın bölgesinde kara ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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