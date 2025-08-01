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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 02:31 Güncelleme: 01.08.2025 - 02:35
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        Elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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        Osmaniye'de Haraz Mahallesi Karaçay Deresi üzerindeki köprüden elektrikli bisikletin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kaza yerine ulaşan ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli bisikletteki Hayrullah Üveys'in öldüğünü, Oğuzhan A'nın ise ağır yaralandığını belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan Oğuzhan A, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayrullah Üveys'in cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Osmaniye
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        #Son dakika haberler
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