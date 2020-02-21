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Osmaniye'de iki öğrenci servisi kaza yaptı! 20 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 öğrenci yaralandı

Osmaniye
İHA

Kaza, saat 15.52 sıralarında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis araçları kaldırımın üzerinde üst üste durdu. Çevredekilerin yardımı ile servislerden öğrenciler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ciddi olan öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 16 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.

4 yaralının ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

 

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