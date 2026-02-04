Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hardallık köyünde, plakaları henüz öğrenilemeyen F.E. idaresindeki otomobil ile N.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.E. ile minibüsteki işçilerden V.E. ve F.F. sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.E, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dili boğazına kaçan kaleci, polisin müdahalesi ile kurtuldu

        MALATYA'da amatör futbol maçında dili boğazına kaçan kaleci Kenan Bingöl (36), müsabakayı izleyen polis memurunun erken müdahalesi ile kurtuldu.(DHA)

        #HABER
        #Osmaniye
        #osmaniye haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı