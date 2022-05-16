Osmaniye'de orman muhafaza memuru darbedildi 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları, merkeze bağlı Yarpuz köyü yolu üzerinde kasasında kaçak kesilmiş odun bulunan bir kamyoneti durdurdu.

Gerekli yasal işlemlerin yapılması için merkeze bağlı Dereli köyünde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekilen kamyonetteki 4 kişi, orman muhafaza memurlarına saldırdı.

Yaralanan orman muhafaza memuru A.Y, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; olaya karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Yıldız ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kirişçi, paylaşımında, "Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim" ifadesini kullandı.