Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

"Asıl net rakam, hak sahipliği komisyonu toplanınca çıkacak. O yüzden yaklaşık 9 bin diyoruz. Hak sahipliği netleşince 9 bine yakın bir konut yapılacak, köy konutları ve merkezdeki konutlar dahil olmak üzere. Takdir edersiniz ki yer konusunda hem doğru zeminlerde ve doğru hesaplanmış projeler üzerinden çalışmalar yapılacağı ve temel atma, başlama süreçleri belli bir vakit aldığı için tam bir zaman vermek zor. Bir de tabii bütün bu 9 bin konutla ilgili yer seçimi, mülkiyet durumları ve bazı yerlerde kamulaştırma yapmak gerekiyor. Dolayısıyla o süreçten bağımsız olarak şunu söyleyebilirim, başlanıldıktan sonra 8 ayda tamamlanacak inşallah."