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Osmaniye'de yapılacak 9 bin kalıcı konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için yaptırılacak 9 bine yakın konuttan 3 bininin ihale süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, konutların yapımına başlandıktan 8 ay sonra tamamlanacağını söyledi

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  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 9 bine yakın konutun yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Osmaniye'de il merkezi, ilçe ve köylere kalıcı konutların yapımıyla ilgili süreç devam ediyor.
  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Osmaniye'de yaraların sarılması için gereken çalışmalara en hızlı şekilde başlandığını söyledi.
  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    Kalıcı konutlarla ilgili bütün planlamaların yapıldığını belirten Demirtaş, "Yaklaşık 8 bin 350 ağır hasarlı ve yıkık bina karşılığında yapılacak konutlar için zeminler incelenip uygun yerlerin tespitleri yapıldı. Bunların ara ara ihaleleri yapılıyor. Şu ana kadar 3 bin konutun ihaleleri yapıldı" dedi.
  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    Demirtaş, ihaleyi alan firmaların şantiyelerini kurmaya başladığını bildirerek, "Yapılacak konutlarda yaklaşık 3 bin civarında köy konutumuz var. Osmaniye merkezde 4 bin 500 ağır hasarlı ve yıkık bina vardı. Kalanları ise ilçe ve köylerde bulunuyor. Bunlarla ilgili planlamalar yapıldı" ifadelerini kullandı.
  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    Köyde yaşayanlara "Kendi yerinde mi yapılmasını istersiniz ya da köy konutunun yerine ilçe ya da şehir merkezinde yapılan kalıcı konutlardan mı istersiniz" gibi seçenekler sunulduğunu anlatan Demirtaş, onların tercihleri doğrultusunda sürecin işleyeceğini kaydetti.
  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    Osmaniye'de yıkılan ve ağır hasarlı binalar nedeniyle yaklaşık 9 bin kalıcı konut yapılacağını aktaran Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı:
  • Osmaniye'deki 9 bin konuttan 3 bininin ihalesi tamamlandı

    "Asıl net rakam, hak sahipliği komisyonu toplanınca çıkacak. O yüzden yaklaşık 9 bin diyoruz. Hak sahipliği netleşince 9 bine yakın bir konut yapılacak, köy konutları ve merkezdeki konutlar dahil olmak üzere. Takdir edersiniz ki yer konusunda hem doğru zeminlerde ve doğru hesaplanmış projeler üzerinden çalışmalar yapılacağı ve temel atma, başlama süreçleri belli bir vakit aldığı için tam bir zaman vermek zor. Bir de tabii bütün bu 9 bin konutla ilgili yer seçimi, mülkiyet durumları ve bazı yerlerde kamulaştırma yapmak gerekiyor. Dolayısıyla o süreçten bağımsız olarak şunu söyleyebilirim, başlanıldıktan sonra 8 ayda tamamlanacak inşallah."

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