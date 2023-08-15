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        Osmaniye Devlet Hastanesi soğutma sistemlerinde 'aşırı sıcak' arızası

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:57
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        Osmaniye Devlet Hastanesi soğutma sistemlerinde 'aşırı sıcak' arızası
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        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de aşırı sıcaklar, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde soğutma sistemlerinin bozulmasına yol açtı.

        Osmaniye'de, aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. 2 gündür süren aşırı sıcaklar, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin soğutma sistemlerinde de arızaya yol açtı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ağustos günü gece saatlerinden itibaren yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 900 yataklı Osmaniye Devlet Hastanemizin 5 adet 'chiller' soğutma sistemi arızaya girmiştir. Konu ile olarak müdürlüğümüz ve hastane yönetimimiz sabahın erken saatlerinden itibaren arızanın giderilmesi için süreci hastane teknik merkezinde ilgili soğutma cihazlarının il dışından gelen teknik servisi ile beraber takip etmektedir. Ayrıca hastanemizde bulunan 35 adet asansörün 30'u aktif olarak çalışmaktadır. Pasif durumda bulunan asansörlerin rutin bakım çalışmaları teknik ekip tarafından yapılmaktadır. Sosyal medya platformlarında yer alan tüm asansörlerin çalışmaması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

        Osmaniye İl Özel İdaresi önündeki termometre, saat 13.00 sıralarında sıcaklığı 40 derece olarak gösterdi. Bazı vatandaşlar, sıcaklar nedeniyle Karaçay Deresi'nde serinlemeye çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-08-15 13:56:25

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