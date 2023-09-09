Osmaniye'de orman yangını

Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve 20 işçi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle, yangının büyüme ihtimaline karşı çevre ilçe ve kentlerden de bölgeye destek istendi.