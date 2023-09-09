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        Osmaniye'de orman yangını

        OSMANİYE'ninDüziçiilçesi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:40
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        Osmaniye'de orman yangını
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        Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve 20 işçi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle, yangının büyüme ihtimaline karşı çevre ilçe ve kentlerden de bölgeye destek istendi.

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