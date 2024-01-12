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        Yola dökülen vidalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Yeniden

         OSMANİYE'deyola dökülen vidalar onlarca aracın lastiğini patlattı. Zor anlar yaşayan sürücüler nedeniyle oto lastik tamircileri, gece boyu mesai yaptı. Bölgeye gelen belediye ekipleri yolu temizledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:10
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        Yola dökülen vidalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Yeniden
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         OSMANİYE'deyola dökülen vidalar onlarca aracın lastiğini patlattı. Zor anlar yaşayan sürücüler nedeniyle oto lastik tamircileri, gece boyu mesai yaptı. Bölgeye gelen belediye ekipleri yolu temizledi.

        Olay, önceki akşam, Toprakkale Yolu Sebze Hali civarında meydana geldi. Yola aralıklarla dökülen vidaların üzerinden geçen sürücülerin araçlarının lastikleri zarar gördü. Bazı araçların tek lastiğine saplanan vidalar, bazılarının ise 4 lastiğini de patlattı. Sürücüler, araçlarının lastiklerini değiştirmek ve onarmak için lastikçilere gitti. Şikayet üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi ekipleri yolu temizledi.

        TOKİ yemekhanesinde çalışan Beytullah Keleş, aracının lastiğine vida saplanmasından dolayı haftada 2-3 defa lastikçiye gittiğini söyledi. Yollara sürekli vida atıldığını belirten Keleş, konuyla ilgili yetkili birimlere haber verdiğini, vidaların hepsinin yeni olduğunu belirterek, "Bilinçli yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Zararımızı kim karşılayacak?" dedi.

        'CAM PARÇALARI ZANNETTİM'

        Sürücülerden Aykut Daban, vidaların belirli yerlere aralıklarla döküldüğünü belirterek, "Yoldan giderken vida olduğunu anlamadım, parladığı için cam parçaları zannettim. Aracımın lastiğime iki tane batmış. Hemen lastikçiye giderek tamir ettirdim. Konuyla ilgili emniyeti de bilgilendirdim. O bölgeden akşam saatlerinde geçenler, arabalarının lastiklerini kontrol etsinler. Lastiklerine vida batmış olabilir" ifadelerini kullandı.

        'VİDA ŞİKAYETİYLE GELEN ÇOK'

        Kentte 24 saat açık olan lastikçi Berat Karaman, "Sanırım birileri yola vida atmış. Lastiklerden çok sayıda vida çıkardık. Çoğu kişinin battığından haberi yoktur. Muhtemelen birkaç gün sonra lastiğini havası indiğinde anlayacaklardır. Lastiği yarılanlar, yabancı cisim girenler, son olarak da vida şikayetiyle gelenler çok" diye konuştu.

        Yapılan şikayetler sonrası belediye itfaiye ekiplerinin yoldaki vidaları temizlediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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