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        Sokakta 75 yaşındaki kişi dövüldü; Vali 'Vicdansız' paylaşımı yaptı

        OSMANİYE'deÖmer Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:50
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        Sokakta 75 yaşındaki kişi dövüldü; Vali 'Vicdansız' paylaşımı yaptı
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        OSMANİYE'deÖmer Ü. sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, Vali Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımı yaptı.

        Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında meydana geldi. Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Darp anları sosyal medyada paylaşılırken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Ömer Ü. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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