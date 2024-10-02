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        Alışveriş kartı dağıtıp kimlik bilgilerini aldıkları kişilere banka hesabı açan 8 şüpheli tutuklandı

        OSMANİYE'de bir yardım platformu adına, zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartı dağıttıkları 12 bin 500 kişiden bazıları adına, elde ettikleri kimlik bilgileriyle izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:45
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        Alışveriş kartı dağıtıp kimlik bilgilerini aldıkları kişilere banka hesabı açan 8 şüpheli tutuklandı
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        OSMANİYE’de bir yardım platformu adına, zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartı dağıttıkları 12 bin 500 kişiden bazıları adına, elde ettikleri kimlik bilgileriyle izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açan 8 şüpheli tutuklandı.

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına bir zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartlarını yaklaşık 12 bin 500 vatandaşa dağıtıp, çeşitli bahanelerle onların kimlik bilgileri ve video kayıtlarını alarak bazıları adına izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede açılan bazı hesaplarda para giriş çıkışları da saptandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B. 'kara para aklama’ ve ‘dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Filiz A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, ifadelerinde, banka hesapları açılmasıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Konuyla ilgili Osmaniye Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

        “Mersin merkezli Turpak (Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu) isimli yardım kuruluşunun Akdeniz sorumlusu olduğunu iddia eden V.Ö. aracılığıyla ilimiz Osmaniye merkeze bağlı mahallelerde son 1 ayı kapsayacak şekilde bir marketler zincirine ait 500 TL yüklü alışveriş kartlarının muhtarlıklar aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere dağıtıldığı, kart dağıtılan kişilerin kimlik bilgileri ve video kayıtları, açık kimlik bilgileri, tespit edilemeyen şahıslar tarafından yardım kartının teslimi öncesi alındığı ve akabinde bu verilerle müştekilerin bilgisi olmadan çeşitli bankalardan hesap açıldığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tespit edilmiştir. Konuyla ilgili şu ana kadar ilimiz polis merkezi amirlikleri ve merkez jandarma karakoluna müracaat eden 5 bin 192 şahsın müşteki olarak ifadesi alınmış olup bu aşamada vatandaşlarımızın herhangi bir maddi zararları bulunmamaktadır. Şikayetler üzerine kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddiaları açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılarak konu Valiliğimizce hassasiyetle edilmektedir.”

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