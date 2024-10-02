Alışveriş kartı dağıtıp kimlik bilgilerini aldıkları kişilere banka hesabı açan 8 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE’de bir yardım platformu adına, zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartı dağıttıkları 12 bin 500 kişiden bazıları adına, elde ettikleri kimlik bilgileriyle izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açan 8 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına bir zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartlarını yaklaşık 12 bin 500 vatandaşa dağıtıp, çeşitli bahanelerle onların kimlik bilgileri ve video kayıtlarını alarak bazıları adına izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede açılan bazı hesaplarda para giriş çıkışları da saptandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B. 'kara para aklama’ ve ‘dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Filiz A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, ifadelerinde, banka hesapları açılmasıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.