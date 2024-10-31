Osmaniye'de orman yangını

Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz ve 70 personel sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

OSMANİYE'de Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

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