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        TIR'daki 6 kilo skunku 'Pars' buldu

        OSMANİYE'de uygulama noktasında durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, 6 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:35
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        TIR'daki 6 kilo skunku 'Pars' buldu
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        OSMANİYE'de uygulama noktasında durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, 6 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Bu çerçevede, oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada; çekicide gizlenmiş 6 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan araçtaki Murat U. ve Serkan P., sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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