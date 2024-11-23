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        Osmaniye'de imam hatip ile müezzin camide darbedildi

        OSMANİYE'de imam hatip Mehmet Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz, görev yaptıkları caminin yardım derneği yöneticileri tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:05
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        Osmaniye'de imam hatip ile müezzin camide darbedildi
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        OSMANİYE'de imam hatip Mehmet Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz, görev yaptıkları caminin yardım derneği yöneticileri tarafından darbedildi. Şüpheliler kaçarken, darp raporu alan görevliler şikayetçi oldu.

        Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki Başdoğan Camisi'nde imam hatiplik yapan Mehmet Demir ile iddiaya göre caminin yardım derneği yöneticileri arasında tartışma çıktı. Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz çıkan kavgada camide darbedilirken, şüpheliler kaçtı. Demir ile Yılmaz, götürüldüğü hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan imam ve müezzin, Hacı Osmanlı Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Türk Kamu-Sen Şube Başkanı Fatih Üstüner ile Türk Diyanet Vakıf- Sen Şube Başkanı Mustafa Altun da olayın ardından polis merkezine giderek Demir ile Yılmaz'a destek oldu. Yılmaz ile Demir'in avukatı Ziya Fatih Solak ise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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