Osmaniye'de imam hatip ile müezzin camide darbedildi

OSMANİYE'de imam hatip Mehmet Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz, görev yaptıkları caminin yardım derneği yöneticileri tarafından darbedildi. Şüpheliler kaçarken, darp raporu alan görevliler şikayetçi oldu.

Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki Başdoğan Camisi'nde imam hatiplik yapan Mehmet Demir ile iddiaya göre caminin yardım derneği yöneticileri arasında tartışma çıktı. Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz çıkan kavgada camide darbedilirken, şüpheliler kaçtı. Demir ile Yılmaz, götürüldüğü hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan imam ve müezzin, Hacı Osmanlı Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.