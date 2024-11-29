Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Osmaniye'de binden fazla trafoyu yeniledi

TOROSLAR EDAŞ, 2024’ün ilk 9 ayında Osmaniye’de hizmet verdiği 3 bin 058 trafo ve 13 bin 106 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Osmaniye’de yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 2 bin 456 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 71 trafo ve 194 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 350 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.