Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Tek odalı evde çıkan yangında köpeğiyle öldü

        OSMANİYE'de Kerem Akoluk (27), yaşadığı tek odalı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:18 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek odalı evde çıkan yangında köpeğiyle öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'de Kerem Akoluk (27), yaşadığı tek odalı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle öldü.

        Ulaşlı Mahallesi'nde Kerem Akoluk'un kaldığı tek odalı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik firması yetkililerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Akoluk ve köpeğinin öldüğü belirlendi. Kerem Akoluk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü
        Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi
        Osmaniye'de bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        Osmaniye'de bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        Osmaniye'de karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
        Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
        Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede (2)
        Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede (2)