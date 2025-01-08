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        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında eski Osmaniye Belediye Başkanına 21 yıl hapis

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da olduğu 4 sanığa 21'er yıl, 2 sanığa ise 8 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:05
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        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında eski Osmaniye Belediye Başkanına 21 yıl hapis
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin davada eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da olduğu 4 sanığa 21’er yıl, 2 sanığa ise 8 yıl hapis cezası verildi.

        Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İ. ve Mustafa N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi. Mustafa N. ve Hülya İ. beraat ederken, Mustafa İpek ve Faruk Pilge 8’er yıl, Ayşe Sevinç Argun ile tutuklu sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç da 21’er yıl hapis cezası aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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