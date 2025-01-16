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        Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 00:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:10
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        Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Gece saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Yaylası'nda, Nihat Gök yönetimindeki 01 AUD 078 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun sağında durdurup, ailesini araçtan indiren Gök, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı otomobili tamamen saran alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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