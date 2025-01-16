Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Gece saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Yaylası'nda, Nihat Gök yönetimindeki 01 AUD 078 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili yolun sağında durdurup, ailesini araçtan indiren Gök, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı otomobili tamamen saran alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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