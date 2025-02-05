Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı

OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.

‘6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin acısı hâlâ yüreğimizde. Hayatını kaybeden kahraman mesai arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz’ notuyla paylaşılan klipte, saat 04.17’de yapılan ilk anons yer aldı. Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte ‘İki katlı bina çökmüş durumda, tamam’, ‘Metin Tamer Sitesi 9 ve 5 blok’, ‘Arkadaşlar şubeye gelsinler, ailelerini de getirsinler’ anons kayıtları paylaşıldı. Emniyet Müdürlüğü, deprem sonrası anonslara yansıyan konuşmaları ve güvenlik kamerası görüntülerinden oluşan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.