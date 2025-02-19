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        Osmaniye'de apartmanın altındaki markette çıkan yangın korkuttu

        OSMANİYE'de bir apartmanın altındaki markette çıkan yangında, 1 çalışan dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:20
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        Osmaniye'de apartmanın altındaki markette çıkan yangın korkuttu
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        OSMANİYE’de bir apartmanın altındaki markette çıkan yangında, 1 çalışan dumandan etkilendi. Apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerini tahliye ederken, yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Akşam saatlerinde merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak'taki 5 katlı apartmanın altındaki bir markette jeneratörün alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm marketi sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, tedbir amaçlı evlerini tahliye etti. Dumandan etkilenen bir market çalışanı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin çalışması korku ve endişeyle izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle markette büyük çapta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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